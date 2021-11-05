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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص يشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للأندية

ميشيل جونار رئيس
ميشيل جونار رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص

 

أعرب ميشيل جونار رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص عن سعادته الكبيرة بإحتضان مصر لنهائيات منافسات كأس العالم لسباحة الزعانف، موجها الشكر لمصر على اهتمامها بالمنشآت الرياضية التي ميزتها عن غيرها من دول العالم في جذبها للأحداث العالمية في رياضات الغوص.

 

وأشاد ميشيل جونار بالتنظيم الرائع للبطولة مثمنا دور الاتحاد المصري للغوص في توسيع قاعدة الممارسة العامة لهذه الرياضة، واصفا الاتحاد المصري للغوص "بأنه صاحب خبرة كبيرة" في تنظيم تلك البطولات.

 

واضاف أن مدينة شرم الشيخ لها سمعه عالمية كوجهة سياحية كبيرة لافتا الي ان بطولة العالم السابقة والتي اقيمت في عام 2019 كان لها "عظيم الأثر لدينا" وتركت صورة ذهنية جيدة في حسن التنظيم و الاستعداد الدائم لنجاح البطولات خاصة مع التواجد الكبير من جانب الدول الاجنبية والعربية المشاركة بالبطولة.

 

كما أشاد رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي بالفرق المصرية مؤكدا انها في  تطور مستمر جعلها واحدة من افضل الدول حصدا للبطولات السابقة و التي اقيمت في كولومبيا و أمريكا و إيطاليا.

واختتم ان الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي هنا في شرم الشيخ اختارت الكابتن سامح الشاذلي عضوا بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي "يعتبر اختيار موفق لما يتمتع به من خبرة كبيرة باتحاد الغوص".

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