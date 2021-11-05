قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو في الليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة “ اللوس بلانكوس” لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي - ميجيل جوتيريز

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور

وتُقام المباراة في تمام العاشرة من مساء غد السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.