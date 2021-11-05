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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للاستفادة من مياه الأمطار .. 5 توصيات عاجلة للمزارعين في المناطق الحدودية

صدى البلد

قال د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ان المركز يقوم بتوزيع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون مجانا على المزارعين في هذه المناطق قبل موسم الامطار كما اصدر المركز عدة نصائح وإرشادات لهم على النحو التالي :


١-الحرث المتعامد لتهيئة الارض لاستقبال اكبر كميات ممكنة من مياة الامطار وتخزينها وكذلك التخلص من الاعشاب والحشائش.


٢- الاهتمام بمنح الاشجار جرعه سماد متوازنة قبل دخول برد الشتاء مع الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي والبوتاسي والعناصر الصغري للاشجار التي تبادر بالتزهير فور الخروج من السكون مثل الاشجار ذات النواة الحجرية
والزيتون.


٣- في حالة منح هذة الاشجار ريات تكميليه بمياه مرتفعه الملوحة يراعي اضافة معالج ملوحة قوي قبل سقوط الامطار مع التنبيه علي تشغيل الري باستمرار خلال فترات تساقط الامطار لمنع حركة الاملاح العكسية في اتجاه جذور النبات الماصة.


٤- بالنسبة للاشجار التي تعتمد علي الامطار بشكل كبير ينصح باضافة المادة العضوية في خنادق نصف دائرية في منطقة محيط ظل الشجرة لضمان تخمر هذه الاسمدة بفعل الامطار حتي يتثني للنبات الاستفادة منها مع بداية بوادر الربيع.


٥-ينصح اعطاء الاشجار رشة وقائية تعتمد علي احد المركبات الفوسفورية والزيوت المعدنية قبل سقوط الامطار للقضاء علي الآفات الحشرية الكامنة خلال موسم الشتاء

وزير الزراعة الزراعة مياه الأمطار مركز بحوث الصحراء

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