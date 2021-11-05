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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني لـ صدى البلد: الزمالك الأفضل فنيا ولكن أتمنى فوز الأهلي بالقمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك، ستكون قوية للغاية ومليئة بالإثارة والمتعة .

 

وأَضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع “صدي البلد” أن الإثارة في مباراة القمة تأتي من كونها في بداية الموسم، وجميع اللاعبين لديهم طاقة وشغف لإثبات أنفسهم.

 

وأشار عبد الغني الي أن الزمالك لديه أفضلية فنية على الأهلي خلال مباراة اليوم، ولكن أتمنى أن يتغير ذلك في الملعب ويحقق الأهلي الفوز.

 

وأوضح عبد الغني أنه غير مقتنع بموسيماني قائلا "لا يليق بتدريب فريق الأهلي، وكان يجب أن يرحل بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن العذر الوحيد هو تلاحم المواسم، وضيق الوقت؛ ما يصعب معه تغيير المدربين.

 

وعن أزمة كهربا قال عبد الغني إن الأهلي لم ولن يتأثر بغياب أي لاعب وهذا ما اعتدنا عليه في النادي، ولكن كهربا لديه مشكلة كبيرة، وهي خسارة الناس من خلال تصرفاته، وذلك يجعله في وجه الانتقادات دائما، ويؤثر ذلك على شعبيته، ويسحب من رصيده لدى الجماهير.

 

القيمة التسويقية لـ لاعبي الأهلي والزمالك

الأهلي أغلى فريق في الدوري المصري، حيث تبلغ قيمته التسويقية 29.18 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، يليه بيراميدز ثانيا بـ 19.38 مليون يورو.

الزمالك يحتل المركز الثالث في قائمة أغلى فرق الدوري المصري بـ 18.93 مليون يورو.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو أغلى لاعب في الفريقين، حيث تبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، يليه أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك  2.2 مليون يورو.

ويتساوى الأهلي والزمالك بـ6 نقاط في رصيد كل منهما، وسبقهما بيراميدز أمس للمركز الأول برصيد 9 نقاط بعد فوزه على الاتحاد السكندري ضمن الجولة نفسها.

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