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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس هيئة الكتاب بالشارقة: حالة تبادل تجاري ثقافي بمعرض الشارقة الدولى للكتاب

أحمد بن ركاض العامري،
أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الكتاب بالشارقة

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الكتاب بالشارقة، إن الإمارات تربطها علاقات وثيقة مع المملكة الإسبانية حيث تمتد جذورها لمئات السنوات، مشيرًا إلأى أن اللغة الأسبانية تحتوي أكثر من 30% منها على مفردات اللغة العربية، وهو دليل على عمق الثقافة العربية وقوتها وتجذرها، «نحن نتحدث عن ثقافة الأندلس والأدب والفكر والعلوم والثقافة والإبداع الفكري ومزيج يربطنا بهم، حتى أشكالنا تتشابه معهم».

وأضاف «العامري»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن هناك أكثر من 12 ناشر إسباني يزوروا المعرض لبيع وشراء الحقوق مع الناشرين العرب، وجرى بيع عدد كبير من الكتب للثقافة العربية والعكس صحيح، «اليوم فيه حالة تبادل تجاري ثقافي، وهو دليل على نجاح هذا المشروع الفكري الأدبي المتميز في الشارقة».

وأكد أن المعرض يحضره عدد كبير من وسائل الإعلام الدولي التي تتابعه، بلغ أكثر من 150 وسيلة إعلامية تقوم بتغطية الحدث، «هو دليل أن الثقافة هو جزء لا يتجزء من الإعلام، ولا يوجد إعلامي لا يقرأ».
 

رئيس هيئة الكتاب بالشارقة المملكة الإسبانية شراء الحقوق الناشرين العرب تبادل تجاري ثقافي

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