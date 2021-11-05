حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

وجَّه محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، رسالة، إلى الجماهير، قبل انطلاق اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الحكم محمد عادل، عبر فضائية أون تايم سبورت: بإذن الله تكون قمة الروح الرياضية، خاصة وأنني أدرت 17 مباراة لفريق، و18 للآخر، وبالتالي أعرف الفريقين جيدا، وعلاقتي جيدة باللاعبين.

وأضاف الحكم محمد عادل: وجود الجماهير سيزيد متعة المباراة وحماسها؛ ولذلك ستكون مواجهة اليوم مختلفة.

وتابع موجهاً رسالته للجماهير: ثقوا بالحكام.



قائمة الزمالك أمام الأهلي



حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وضمت قاءمة الأهلي كلا من



حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.