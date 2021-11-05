عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022 ، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة .

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز على الإسماعيلي برباعية فى مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة ،فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0 ، وفي الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم ، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً ,

-مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت مصر 

يواجه النادي الأهلي غريمه نادي الزمالك الساعة 8 م بتوقيت مصر في بث مباشر

ماهو موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية ؟

يواجه النادي الأهلي غريمه نادي الزمالك الساعة 9 م بتوقيت السعودية في بث مباشر

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك .. وموعد اللقاء

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3- يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد 11747

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500

معامل الاستقطاب H

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل 
خط الدفاع: احمد فتوح  – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي 
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

 

الأهلى الدوري المصري الزمالك الأهلي والزمالك النادي الأهلي

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

طن مفروم.. ضبط مزرعة تذبح الحمير وتبيع لحومها بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إنقاذ 5 محافظات من الاختفاء بسبب التغيرات المناخية|ماذا فعلت مصر لحماية شواطئها|فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ