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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، موضحا أن ذلك يأتي  في ضوء الازمة الماضية في شأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وما يعانيه خريجو ا هذه الكليات.

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وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن الساحة العامة شهدت  مؤخرا حالة من التخبط إزاء أداء وزارة الصحة تجاه تكليف خريجي كليات الطب الصيدلة ، كما شهد قانون التكليف تفسيرات متعددة أحدثت لفطأ كبيراً على الساحتين السياسية والعامة، مضيفا أنه  رغم قرار وزيرة الصحة الخاص بتكليف باقي خريجي الصيدلة دفعة ٢٠١٩ إلا أن اللغط المصاحب للقرار يستدعي اجراء طلب مناقشة عامة إزاء سياسة الحكومة تجاه تنفيذ قانون التكليف و ارساء القواعد القانونية ستقرة منذ عام 1974.  

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي 
الذي وافته المنية .

وتتقدم التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والذي تولى الوزارة في الفترة من ١٨ إبريل ١٩٩٣ إلي ١٨ نوڤمبر ١٩٩٧. داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

وزارة الصحة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب طلب مناقشة عامة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة

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