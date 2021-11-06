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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موستانج ماك 1 تحقق رقما قياسيا جديدا على حلبة نوربورغرينج .. فيديو

موستانج ماك 1 تحقق
موستانج ماك 1 تحقق رقمًا قياسيًا جديد على حبلة نوربورغرينج

استطاع السائق العالمي كريستيان جيبهاردت أن يحقق نتائج مبهرة من داخل حلبة نوربورغرينج الاختبارية الشهيرة، وذلك بعد ان تمكن من قيادة النسخة موستانج ماك 1 وتحقيق انجاز كبير من خلالها، حيث تحقيق مدة زمنية تستغرق 7: 58.2، مما يجعل هذه النسخة تنضم إلى قائمة الاسرع في وقت اللفات.

وتشير بعض التقارير أن النسخة موستانج ماك 1 تستطيع أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال توقيت زمني يقدر بـ 4.8 ثانية عند القيادة تحت منظومة ناقل الحركة اليدوي والذي يتكون من 6 سرعات، بينما تتسارع من نفس النقطة لتصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يقدر بـ 4.8 ثانية عند استخدام ناقل الحركة صاحب القدرات الاوتوماتيكية والذي يتكون من 4.4 ثانية.

بينما وصفت شركة فورد نسختها موستانج ماك 1 بأنها الأكثر قدرة للوصول إلى اوروبا، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 453 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 529 نيوتن/متر.

موستانج ماك 1 تحقق رقمًا قياسيًا جديد على حبلة نوربورغرينج

تمكنت النسخة موستانج ماك 1 وبفضل قائدها كريستيان جيبهاردت، أن تحقق زمن قياسي افضل بفارق 8 ثوان على عكس ماحققة مع سيارة فورد فوكس RS 2016، كما تتعدى بفارق 6 ثوان عن نسخة الفا روميو C4، بالاضافة إلى مدة اسرع قدرها 4 ثواني عن أستون مارتن دي بي إس 2009 التي كان يقودها ايضا.

حلبة نوربورغرينج موستانج ماك 1 شركة فورد موستانج ماك 1 موستانج ماك 1 تحقق رقم ا قياسي ا حبلة نوربورغرينج

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