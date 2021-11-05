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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

مريم عيسى
مريم عيسى

ما أشبه الليلة بالبارحة؟ ..ما بين أغنية كامننا التي غناها محمد فؤاد ضمن أحداث فيلم إسماعيلية رايح جاي وحفل المغني المصري ويجز، ٢٤ عامًا واتهامات بإفساد الذوق العام. 

قبل أيام قامت الدنيا ولم تقعد بسبب حفل مغني الراب ويجز، والذي حضره آلاف الشباب" قدر البعض الحضور بنحو ٣٠ ألف" وسط اتهامات للرابرز ويجز، ومثلها للشباب، الذي وصفه البعض بالضائع.. هذه الاتهامات ليست بجديدة فمع ظهور لون غنائي أو موسيقى معينة يثور البعض ضدها وتنطلق تهمة معدة مسبقًا هي إفساد الذوق العام ومعها أصوات تطالب بحجب هذا اللون أو ذاك. 

هذا المنطق وأن بدا بديهيًا قبل سنوات فإنه يعد ضربًا من الجنون الآن في عالم أصحبت فيه ثقافة المنع مستحيلة، فأمام الشباب سواء من حضروا حفل ويجز أو لم يحضروا، سواء من يفضلون هذا اللون أو غيره، عالم مفتوح وغول اسمه "السوشيال ميديا" قلب الكثير من الموازين لكنه حقيقة واقعة.. كيف لنا في هذا الفضاء الفسيح أن نفرض ذائقة فنية على جيل بالكامل يرى في الراب تحديدًا تعبير عن نفسه ومشكلاته بنفس لغته وانفعالاته؟.

منذ سبعينيات القرن الماضي أصبح الراب لسان حال السود في أميركا، الذين عمدوا لاستخدام هذا اللون تعبيرًا عن ذواتهم ورفضًا لسنوات من التهميش الممنهج، ليصبح متنفسًا جديدًا في قالب موسيقي مختلف، سرعان ما اجتذب الكثيرون خارج الولايات المتحدة الأميركية نفسها، هذا اللون الغنائي الذي يصفه البعض بأنه يقع في منطقة رمادية بين الغناء والشعر والنثر، اتفقنا أو اختلفنا معه فإن طيف موسيقي له ملايين العشاق في العالم، ولم يمنع ظهوره اختفاء ألوان موسيقية أخرى مثل الكلاسيك أو الروك أو الجاز.

استدعائي لأغنية كامننا،التي ربما باقية فقط في ذاكرة مواليد الثمانينيات والتسعينيات، إلى الحد الذي يجعلها الآن "نوستالجيا" ساذجة، هي أنها كانت معبرة رغم بساطتها عن أحلام ذلك الجيل الذي انتمي إليه" دش وموبايل وعربية كوبيه" في حين أن لهذا الجيل أحلام مغايرة من حقه أن يعبر عنها، وهي بالمثل تعرضت لهجوم كاسح على شاشات التليفزيون وقتها، انتهت المعركة وانتهت معها كامننا ولم يفسد الذوق العام، بقيت ألوان أخرى وستظهر ألوان جديدة. بقي ويجز أم اختفى فإننا أمام حقيقة واحدة لا حجب ولا حجر في عالم تجاوز مقولة "القرية الصغيرة" ليصبح أشبه بغرفة صغيرة.

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