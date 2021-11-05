عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستعد لاستضافة حدث عالمي كبير

السعودية تستعد لاحتضان
السعودية تستعد لاحتضان أكبر مهرجانات الإبل في العالم

تحتضن المملكة العربية السعودية في الأول من ديسمبر المقبل أكبر مهرجان من نوعه في العالم، والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها و سيستمر لأكثر من 40 يوماً، جامعاً كبار المُلاك من المملكة ودول الخليج والدول العربية وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا.

ويرجح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدأ نادي الإبل المنظم لمهرجان الملك عبد العزيز في إنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة تمهيداً للإدراج في منافسات 19 فئة لجميع الألوان الستة الأساسية في الإبل، حيث يتنافس الجميع على جوائز مالية كبرى تفوق مجتمعة ربع مليار ريال سعودي.

كما أنهت الفرق الفنية إعداد الجدول الخاص بمزاين الإبل في النسخة السادسة للمهرجان، وأطلقت التفاصيل للعموم، وفقا للوكالة السعودية.

غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

"وزراء الداخلية العرب" يشيد بدور القوات السعودية في التصدي للمحاولات الإرهابية الحوثية

وفتحت إدارة المهرجان فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وينتهي يوم 16 نوفمبر الجاري، وسيكون ذلك وفق شروط فنية منها: أن تكون الإبل مرقمة إلكترونياً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتبلغ الإبل المرقّمة في السعودية نحو 1.4 مليون.

كما يصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كيلو مترا مربعا ويقع في الشمال الشرقي من العاصمة الرياض بنحو 100 كم، عروض ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالمياً يعمل فيه نحو 5 آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

واستفاد المهرجان من الخطط الطموحة للمملكة فيما يتعلق بالسياحة عبر تسهيلات تأشيرة الدخول بالطريقة الإلكترونية السريعة من مكان الإقامة، أو بالإجراء الفوري في المطارات والمنافذ، ويتوقع جذب 50 مليون زيارة سياحية في 2022.

وُيحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حراكاً هائلاً على الأصعدة الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية متخصصة بمعروضات الأسر المنتجة، إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعد الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاثة مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والأصالة الإنسانية من فنون وتراث، ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروض في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.

السعودية الابل مهرجان الابل المملكة نادي الإبل الخليج

موضوعات متعلقة

غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد السعودية

ترشيحاتنا

محمد صبحي يفتح النار بعد حادث سفاح الإسماعيلية: "السينماء وخبثاؤها السبب"

رئيس المحكمة الدستورية: الدستور جعل الرئيس حكما لسلطات البلد القضائية

المقاهي والكافيهات كاملة العدد لمشاهدة مباراة القمة .. فيديو وصور

حرائق الغابات بـ سوريا تعلو بـ تحذيرات طارئة

قمة حمراء .. الأهلي يقسو بـ ثلاثية والزمالك يتوه في الشوط الاول

مرعي: الرئيس السيسي وضع لنا قاعدة ذهبية بعدم التدخل في شئون القضاء|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى

الثالث.. محمد شريف يسجل في مرمى الزمالك من صناعة السولية

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إعلامي يفتح النار على محمد رمضان: "كفاية تصدير صورة عبده موتة والبلطجة"

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ