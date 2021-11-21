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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 أزواج في حياة سهير البابلي أحدهم اعتنق الإسلام من أجلها.. تفاصيل

سهير البابلي
سهير البابلي

توفت الفنانة سهير البابلي اليوم بعد صراع مع المرض ، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات .
 

وأعلن الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة ابنه الفنانة سهير البابلي؛  في تصريح خاص لصدى البلد  وفاة الفنانة سهير البابلي بعد معاناة كبيرة مع المرض 

حياة درامية عاشتها الفنانة سهير البابلي بين الفن والحياة الشخصية كانت هناك العديد من المحطات في حياة سيدة المسرح الخاص ، التي تربعت على عرشه لـ سنوات طويلة ، كان يرفع على مسرحياتها باستمرار لافتة “ كاملة العديد ” . 
 

لم يكن دخول الفنانة سهير البابلي مجال التمثيل خبر سار الى عائلتها فقط عارضت والدتها الأمر بشدة الا ان والدها ورضخ  الى رغبتها  ، وفى أحدى حواراتها التليفزيونية كشفت “ سوسكا ” ، ان والدها كان طريقة تفكيره أوربية .
 

لم تكن والدة الفنانة سهير البابلي راضية عن دخولها عالم الفن ، ولم تقوم بمتابعة أعمال ابنتها الا بعد سنوات حيث قامت بالذهاب الى مشاهدة المسرح القومي لمشاهدة عرض مسرحي كانت تقوم بالمشاركة في بطولتها وحين شاهدت ابنتها تقوم بدور راقصة “ صرخت ” في المسرح مما جعل ابنتها تنبه الى وجودها ، وبعد انتهاء العرض هربت الى دار الاوبرا المصرية وطلبت من عامل الامن ان تختبئ في الدخل ، وحين سالت والدتها عنها في المكان نفى العامل وجودها ، ولم تذهب الى منزل والدتها الا بعدها بشهرين حيث قام والدها بـ أقناع زوجته بلقائها ، الا انها رفضت ان تسامحها  

وكشفت الفنانة سهير البابلي في حوار تليفزيوني ان والدتها لم تسامحها الا على سرير المرض في المستشفى ، حيث طلبت منها ان تسامحها وقد اشارت لها بيدها ان قد سامحتها ، حيث انها لم تكن تسطيع الحديث بسبب شدة المرض . 

زيجات في حياة سهير البابلي : 

الفنانة سهير البابلي تزوجت 5مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى . 

إما الزوج الثاني في حياة الفنانة سهير البابلي ،فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وكشفت “ البابلي أنها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وأعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، لأنه كان يعتنق الديانة اليهودية .

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الزوج الثالث كان  رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وبدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما في عمل فنى . 

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً  حيث استمر عامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه .

وكشف أحمد خليل في حوار تليفزيوني ان خلال فترة زواجه من الفنانة سهير البابلي لم يعمل أي منهما في أعمال فنية . 

 

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