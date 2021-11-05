ياسر رزق: حالة ضبابية تفرض نفسها عالميا بسبب أزمة ارتفاع الأسعار.. فيديو

علق الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، على أزمة ارتفاع الأسعارالتي تضرب العالم.

قال "رزق"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "وراء كل محنة هناك منحة، وهناك فرص لدفع الاقتصاد المصري بعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا".

أوضح أنه ليس فقط بإجراءات الحماية الاجتماعية تستطيع رفع مستوى معيشة الأسر، ولكن بتوفير فرص العمل، لدفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، فالعمل هو من ينقذ حياة الأسر.

أشار إلى أن هناك ضبابية جراء أزمة ارتفاع أسعار العالمية، منوها بضرورة معرفة شعور المواطنين بالمعاناة وحجمه، وأسباب الارتفاع في الأسعار وتأثيره على محدودي الدخل، ومن يستحقون الحماية الاجتماعية، وكيف يمكن الخروج مصريا من هذه المحنة؟".