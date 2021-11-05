أحمد الطاهري يحذر: موجة ارتفاع أسعار تضرب العالم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن هناك موجة ارتفاع أسعار تضرب العالم، والأمم المتحدة تعلنها الموجة الأكثر قسوة منذ 10 سنوات.

أضاف "الطاهري"، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك حاويات حبيسة، وأزمات في الطاقة، وارتفاع مباغت في أسعار النفط، ومخاطر في سلاسل الامداد العالمية خاصة من الصين أكبر مصدر في العالم".

وتابع: "كل هذا وأكثر ألقى أعباءه على الحكومات، ومنها الحكومة المصرية"، مشيرا: "المواطن الذي أصبح يسأل سؤالا منطقيا.. ما السر في ارتفاع بعض أسعار السلع؟".

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة عدم اليقين، وقدرت قيمة الإنتاج المفقود بنحو 2.7 تريليون دولار.