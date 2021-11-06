زوجتي لا تحب الأضواء وحياتنا كوميديا.. داوود حسين يكشف تفاصيل حياته الخاصة.. فيديو

كشف الفنان داوود حسين، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة لأول مرة، مؤكدا أن حياته الخاصة لا يعرف عنها أحد الكثير، ولا يكشف عنها عادة في اي لقاء له.

وأضاف الفنان داوود حسين، في حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن زوجتي عادةً لا تحب الأضواء، متابعا أن :" إحنا عيلة صغيرة بتحب المرح ودايما في حياتنا كوميديا".

وتابع الفنان دواوود حسين، أن : "مش عايز ولادي يدخلوا المجال الفني".

وحل الفنان داوود حسين، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أبرز محطاته الفنية.

وقال حسين خلال حواره بالبرنامج، إنه عمل بالعديد من المهن المختلفة قبل بداية عمله بالفن، موضحا:" "اشتغلت صبي ميكانيكي وخطاط بعدما رأوا أن خطي جيد وبكتب وكنت أكتب الآيات القرآنية الموجودة في المسجد، واشتغلت خطاط بعدما قمت بعمل لافتة لصاحب الورشة ولذا تركته واشتغلت خطاط".

أما عن عمله في محل ملابس، فأكد الفنان داوود حسين، أنه عمل به لأن راتبه كان أكبر ولكن التعامل من صاحب المحل كان غير جيد، وكذلك نجله، ولهذا السبب تركهم بعد أسبوع واحد من العمل، واتجه بعدها للتمثيل.