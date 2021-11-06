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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين حولا مسكن لمصنع مخدرات بباب الشعرية

مخدرات
مخدرات

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وأمرت جهات التحقيق بأرسال عينة من مضبوطات المواد المخدرة للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد نجح رجال المباحث فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما باتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتصنيع المواد المخدرة واتخاذهما من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما لنشاطهما الإجرامي ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6 كيلو جرام- 100 جرام لمخدر الآيس- 150 جرام لمخدر البودر- 50 جرام لمخدر الكيتامين- بعض أدوات التصنيع- فرد خرطوش).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

حبس شخصين حبس المواد المخدرة الاستروكس الايس

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