علي معلول: شخصية لاعبي الأهلي ظهرت أمام الزمالك

وجه علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التهنئة لجماهير ناديه واللاعبين بعد الفوز ‏الكبير الذي حققه الفريق اليوم على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال معلول: «قدمنا مباراة كبيرة اليوم أمام الزمالك وأظهرنا شخصية لاعبي الأهلي من خلال ‏الفوز الكبير والأداء القوي».‏

وأضاف: «مباراة الزمالك ديربي وأمام فريق مميز، ولكن شخصية النادي ‏الأهلي كانت حاضرة وحققنا فوزًا كبيرًا يساعدنا على التركيز فيما هو قادم من المباريات من ‏أجل استكمال مشوار استعادة اللقب».‏

وأكد اللاعب التونسي أن جميع اللاعبين عقدوا العزم منذ بداية الموسم لعودة الدوري ‏لمكانه الطبيعي، بعد أن خسره الفريق الموسم الماضي.‏

وأهدى علي معلول الفوز لجماهير الأهلي وزوجته التي توقعت تسجيله أهدافًا في مباراة ‏القمة، كما أهدى الفوز لابنه وابنته، متمنيًا في نهاية تصريحاته أن تستمر انتصارات الفريق ‏لإسعاد جماهير النادي.‏