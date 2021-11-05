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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات: حققنا فوزا مهما على الزمالك.. وهدفنا التتويج بالدوري

صدى البلد

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مستوى مميزًا للغاية أمام الزمالك، ونجح في تحقيق فوز مهم على المنافس، بنتيجة 5 - 3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

قال الشحات: «الحمد لله حققنا نتيجة كبيرة أمام منافس قوي، وتفوقنا بشكل كبير خلال اللقاء، وهذه المباراة سنبني عليها كثيرًا في الفترة المقبلة، من أجل الفوز بلقب الدوري».

أضاف: «سنواصل اللعب بنفس الأداء خلال المباريات المقبلة، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد جمهور النادي الأهلي».

وواصل: «نفذنا تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني أمام الزمالك، ولا يزال أمامنا الكثير، وهدفنا تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المباريات المقبلة».

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

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