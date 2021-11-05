التموين: مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن حجم استهلاك السلع في مصر كبير.

أضاف "العشماوي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "سعر الزيت ارتفع جراء الأزمة الاقتصادية العالمية"، متابعا: "مصر أكبر دولة مستوردة للقمح عالميا".



وأوضح الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية، خاصة وأننا لم نشهد ندرة لأي سلعة حتى الآن.



وأشار إلى أن المصريين أنفقوا قرابة 2.1 تريليون جنيه خلال العام الماضي ثلثهم على الغذاء، معقبا: "مصر لم تشهد ندرة في أي سلعة ولكن شهدنا ارتفاع في أسعار الزيوت".

