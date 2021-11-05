الشناوي: هنفرح الليلة مع جماهير الأهلي.. وفضل الجهاز الطبي كبير في شفائي

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وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى جماهير النادي، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الشناوي: «أبارك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير الأهلي على الفوز الذي تحقق اليوم، وهو خطوة نحو الفوز بلقب بطولة الدوري».

وأضاف: «دخولي ضمن قائمة أحسن 20 حارسًا في العالم، يرجع الفضل فيه إلى زملائي والجهاز الفني، وهو نتاج مجهود جماعي، وأشكر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وزملائي علي لطفي ومصطفى شوبير وهم وراء وصولي إلى هذه المكانة».

وتابع: «أشكر زملائي اللاعبين على الروح العالية والأداء القوي الذي لعبوا به أمام الزمالك، علينا أن نفرح اليوم، وغدًا سنبدأ التركيز في المباريات القادمة، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات القوية هذا الموسم».

وواصل الشناوي: «أهم شيء بالنسبة لنا كلاعبين هو إسعاد جماهير الأهلي، بعد حضورهم المباراة لأول مرة منذ فترة طويلة، وأقول للاعبين كنتم رجالًا وعلى قلب رجل واحد، والجمهور ينتظر منكم الكثير».

وأكمل حارس الأهلي: «كانت لديَّ رغبة كبيرة في خوض لقاء الزمالك بعد الإصابة التي تعرضت لها، وأشكر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل عودتي سريعًا، وتدربت خلال الفترة الماضية، على فترتين صباحًا ومساءً، وهم يبذلون جهدًا كبيرًا مع كل اللاعبين أيضًا، فهم يعملون بشكل جيد، كلنا واحد من أجل مصلحة النادي الأهلي، نؤدي ما علينا والتوفيق من عند الله».

واختتم الشناوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى إدارة النادي الأهلي، التي قامت بتوفير أجهزة طبية حديثة، من أجل مساعدة اللاعبين على العودة سريعًا من الإصابات، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة للاعبين هو إسعاد جماهير الأهلي وهو ما تحقق اليوم بعد الفوز على الزمالك.