السولية: حققنا الفوز بأداء قوي.. وهدفنا إسعاد الجماهير

أبدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز العريض على الزمالك بخمسة أهداف في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.

وقال السولية: «الأهم المكسب والأداء وإسعاد الجماهير، وهذا ما تحقق اليوم في مباراة الزمالك. الفوز دفعة قوية في بداية مشوار الفريق لاستعادة لقب الدوري الممتاز».

وأشار إلى أن الهدف الذي صنعه لمحمد شريف هو توفيق من الله في المقام الأول، خاصة أن القرار يكون جزءًا من الثانية ووجود شريف هو الذي أسهم في ظهور الهدف بهذا الشكل.

وتطرق السولية إلى الحديث عن طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن الفريق سبق أن لعب بنفس الطريقة أمام صن داونز والترجي التونسي، وأن المدير الفني يريد تغيير طريقة اللعب باستمرار وعدم الثبات على طريقة واحدة.

وشدد السولية على أن جميع اللاعبين قدموا شكلًا جيدًا، خاصة أن الأهلي بدأ الموسم بشكل جيد بهدف استعادة لقب الدوري من أجل إسعاد جماهيره.

وأكد أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى المكسب، وأن الفريق حقق الفوز ببطولات كثيرة، ومنذ خسارة الدوري والسوبر كان لدى اللاعبين إصرار على العودة للبطولات مرة أخرى.

كما شدد السولية على أن الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة، والجميع يريد المكسب كما أن وجود الجماهير في المباريات نقطة فارقة.

واختتم عمرو السولية تصريحاته بالتأكيد أن جمهور الأهلي دائمًا في ظهر اللاعبين وأنه يتمنى أن يراهم بشكل أكبر في الفترة المقبلة.