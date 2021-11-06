ليلة حمراء.. خماسية الأهلي في شباك الزمالك ضربة قوية بالدوري المصري .. الخطيب يقرر إلغاء الغرامة المالية وصرف مكافآت .. والجماهير تشعل استاد القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره الزمالك 5-3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري .

وبات الأهلي يسير نحو بطولة الدوري المصري لهذا الموسم من أجل مصالح الجماهير عقب ضياع لقبي السوبر والدوري.

الأهلي يصنع قمة تاريخية باستاد القاهرة

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وأحرز خماسية النادي الأهلي أليو ديانج وعلي معلول هدفين ومحمد شريف بينما أحرز ثلاثية الزمالك كل من : أشرف بن شرق وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي.

الخطيب يقرر إلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه وصرف مكافأة استثنائية للاعبي الأهلي

هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123.

وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.



ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول ، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.



وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.



وقرر محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه».

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

موسيماني عن القمة 123: الأهلي كان أذكى من الزمالك

أعرب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنوب إفريقي في المؤتمر الصحفي :"فزنا على الزمالك في ملعبه بنتيجة كبيرة، كنا متميزين خططيا وأذكى منه".

وواصل "قدمنا الأداء الذي ظهرنا به ضد الإسماعيلي، هذه مباراة تصل لمستوى دوري أبطال إفريقيا وسعيد بفريقي، كنت أتمنى زيادة الغلة".

وأضاف موجها سؤاله للصحفيين "متى فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة أكبر؟ 19 عاما، حسنا الأيام الجميلة عادت، ربما المرة المقبلة نهزمهم بنتيجة أكبر".

وأتم "نحن أبطال إفريقيا وثالث العالم، نحن الأهلي، واليوم رأيتم الأهلي في الملعب. أشكر الجمهور الذي منحنا طاقة إضافية".

محمد شريف: هدفنا حسم الدوري مبكرا

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أن فريقه سيواصل النتائج الكبيرة، حتى حسم بطولة الدوري، وذلك بعد الفوز على الزمالك (5-3) في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال شريف : "أبارك لجمهور الأهلي على المكسب والأداء والنتيجة الكبيرة اليوم".

وأضاف: "لا نزال في بداية الموسم، ومباراة اليوم بـ3 نقاط، وهدفنا مواصلة النتائج الكبيرة في البطولة، وحسم الدوري مبكرا، والفوز بأول بطولة نشارك فيها الفترة المقبلة".



جماهير الأهلي تهتف للاعبيها بعد خماسية الزمالك بالدوري



حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التوجه لمدرجات الدرجة الثالثة، وقاموا بتحية جماهير النادي عقب نهاية مباراة القمة والفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 5-3.

وظلت جماهير الأهلي تهتف للاعبين والجهاز الفني لعدة دقائق بعد المباراة، وبادلهم اللاعبون والجهاز الفني التحية.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ولاعبي الفريق تحقيق لقب الدوري المصري لهذا الموسم وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لمواصلة تحقيق الألقاب من أجل إسعاد الجماهير