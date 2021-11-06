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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب كورونا.. اعتصام تضامني مع طبيب فرنسي قبيل خضوعه لجلسة تأديبية.. فيديو

كورونا
كورونا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تزامنا مع وصول البروفيسور الفرنسي وأخصائي الأمراض المعدية في مرسيليا، ديدييه راوول إلى محكمة الاستئناف في بوردو.

 

وتجمّع عشرات الأشخاص للإعراب عن دعمهم له قبل انعقاد جلسة الاستماع التأديبية أمام الجمعية الطبية الفرنسية.

 

ويتّهم البرفيسور الشهير راوول بخرق ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ لمهنة الطب على خلفية توصياته المثيرة للجدل بشأن علاج "كوفيد-19" والتي أكسبته شهرة عالمية في ذروة انتشار الجائحة.

 

رفعت دعوى قضائية

وكانت الجمعية الفرنسية للأطباء المختصين في الأمراض المعدية رفعت دعوى قضائية في شهر يوليو من العام الماضي أمام المجلس الجهوي لنقابة أطباء منطقة "بوش دي رون" جنوب شرق البلاد ضد راوول، بتهمة "مخالفة تسع مواد من أخلاقيات المهنة" و"التسويق المبالغ فيه لمادة الكلوروكين".

 

أمراض كوفيد-19 العام الماضي محكمة الأمراض

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