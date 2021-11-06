6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما نصيحة الأبراج لك؟

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس. تقدم خبيرة الأبراج عبير فوائد نصيحة اليوم وشخصية اليوم فى علم الأرقام 6 نوفمبر.



مواليد اليوم السبت 6 تشرين الثاني نوفمبر من برج العقرب



يطبق على مولود اليوم من برج العقرب القول التالي : "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وهذه نصيحة نوجهها لكل من يتعامل مع الرجل العقرب عامةً ومن يتعامل مع المرأة العقرب خاصة ..

نصيحة

من الأفضل أن تضع درعا واقيا قبل أن تفكر بالتعرض له لأن هذا قد يسبب خطر الانفجار أو الاحتراق على الأقل في الجانب المعنوي، لكنه من الصعب على الكثيرين تصديق هذا الكلام عن العقرب خاصة أؤلائك الذين يتعاملون معه عندما يكون شخصا هادئا وساكنا، لكن شتان بين هذا المظهر وبين ما يخفيه في داخله، ان هذا الذي يظهر منه ليس الا قناع مزيف يهدف من خلاله الى تضليل الاخرين، لكن ما يخفيه هي حقيقته وطبيعته التي يمكننا وصفها بوصف واحد وهو :الانفعال.

التوقعات الأسبوعية لبرج العقرب



مهنياً: يحمل إليك هذا الأسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم.

يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب، وصعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة. إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك أو تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب.

إذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص أجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها.