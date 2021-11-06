بعد القبول ودراسة شهر.. لغات وترجمة بالأزهر تحذف أسماء طلاب مستجدين

استغاثة لشيخ الأزهر

استغاث عدد من طلاب الثانوية الازهرية من تعرضهم للظلم داخل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بعد حذف أسمائهم من كشوف الكلية عقب قبولهم بها واستخراج أوراق الترشيح لنجاحهم في اختبارات القدرات .



وأوضح طلاب كلية لغات وترجمة المحذوفة أسمائهم بعد شهر من الدراسة بالكلية، انهم ادوا اختبار القدرات عقب ظهور نتيجة الثانوية الازهرية وتم إعلان نجاحهم بالكلية واستخراج أوراق ترشيحهم بالأقسام داخل الكلية وتفاجئوا بإستبدال أسمائهم بطلاب آخرين



وأضاف الطلاب أن عميد الكلية أكد لهم أكثر من مره على صفحته الخاصة بموقع التواص الاجتماع فيسبوك وداخل الكلية أن من حصل على بطاقة الترشيح هم المقبولين في الكلية وتفاجئ الطلاب بعد حصولهم على أوراق الترشيح ومرور شهر من الدراسة بحذف أسمائهم من الكشوف وتحويل رغباتهم دون علمهم قبل غلق باب التحويل بساعات قليلة .



وكشف الطلاب انهم حاولوا التواصل مع عميد الكلية والمسؤولين بالجامعة وفشلوا في الحصول على رد .



ويناشد الطلاب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ومجلس جامعة الأزهر ورئاسة مجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمة حذف أسمائهم بعد استخراج أوراق ترشيحهم وحصول بعضهم على درجات تتجاوز 90% بالثانوية .

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