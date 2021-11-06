خطاب للملك محمد السادس بالتزامن مع تصاعد التوتر المغربي الجزائري

في ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب أمس الجمعة، أن الملك محمد السادس، سيوجه مساء السبت، خطابًا إلى الشعب، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر مع الجارة الشرقية الجزائر بشكل غير مسبوق.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الملك سيوجه خطابًا ساميًا إلى شعبه الوفي وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة".

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أنه من المرتقب أن يتضمن الخطاب الملكي ردًا مباشرًا على الاتهامات الجزائرية الأخيرة خصوصًا تلك المرتبطة بالوحدة الترابية للمغرب.

وانزلقت العلاقات المغربية الجزائرية إلى منعطف خطير بسبب أجواء القطيعة والتصعيد المستمر بين البلدين الجارين.

وقالت الجزائر، الأربعاء، إن 3 من مواطنيها قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، وحذرت من أن ”اغتيالهم لن يمضي دون عقاب“.

وقبل أسابيع، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب واتهمته بعدم الوفاء بالتزاماته بشأن قضية الصحراء وبدعم جماعة تسعى للاستقلال داخل الجزائر.

كما أوقفت الجزائر إمدادات الغاز صوب المملكة وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.

وما يضفي أهمية على مضمون الخطاب الملكي كون الرباط لم تعلق حتى الآن بشكل رسمي عبر وزارتها الخارجية على الاتهامات الجزائرية الأخيرة.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس، بتعليق مقتضب أكد فيه أن بلاده تعتمد ”مبادئ حسن الجوار مع الجميع“.

ودعت الخطابات الملكية خلال السنوات الأخيرة الجارة الشرقية الجزائر إلى الحوار وطي صفحة الماضي والعمل على فتح الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994.