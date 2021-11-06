انتظر الفرصة.. مصطفى شوبير: مش انا اللي يقيم الشناوي

أبدى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، سعادته بتواجد حارس مرمى ناديه محمد الشناوي في قائمة أفضل 20 حارسًا بالعالم.

وأضاف شوبير، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى:"تواجد الشناوي بالقائمة يعطينا الأمل فشخص من وسطنا وصل لذلك وشارك في كأس العالم ويحقق بطولات كثيرة".

وأتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته بقوله:"لست أنا من سأُقيّم الشناوي فهو يمتلك من الثقة والخبرة ما يكفي، فقد تواجد اليوم ولا تشعر بأنه غائبًا منذ 3 أسابيع وهذا ما يميزه عن أي حارس مرمى آخر وهو رقم 1 في مصر ونبارك له اختياره بقائمة أفضل 20 حارسًا بالعالم".

أكد مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي، إنه تلقى عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكان هناك ناديًا كنت قد أنهيت الأمور تقريبًا معه ولكن أنا تحت أمر النادي في أي وقت" .

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه ينتظر الحصول على الفرصة مع النادي حتى وإن رأى النادي أن الأفضل له الخروج على سبيل الإعارة فهو تحت أمر ناديه.



يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء