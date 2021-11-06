جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك صحيحة واعتذرت لـ فيفا عن إدارة مباراة بإفريقيا

فجّر جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، مفاجئة بتلقيه بريدًا إلكترونيًا من الاتحاد الدولي فيفا بقيادة مباراة بوركينا فاسو والنيجر في مراكش ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف جريشة، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"فوجئت بالمباراة رغم علم المسؤول عن توزيع الحكام في شمال أفريقيا أنني أعتزلت وسأرسل ردًا للاتحاد الدولي باعتذاري.

وأتم الحكم الدولي السابق تصريحاته بقوله:"عصام عبدالفتاح يعلم بالأمر ولكنني لن أعود للملاعب مرة أخرى لافتا إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك أمام الأهلي صحيحة.

وأضاف جريشة : من أخطأ في ركلة جزاء الزمالك ليس علي معلول بل حمدي فتحي فقدمه اليسرى تحركت أمام قدم لاعب الزمالك وهي من أحدثت الإعاقة ومن ثمّ ركلة الجزاء ولكن علي معلول لم يلمسه فهي ركلة جزاء صحيحة وتم مراجعتها من قبل (var).

واختتم جريشة بالإشادة بحكم المباراة محمد عادل وطريقة إدارته للقاء، قائلاً: أدى مباراة جيدة وأي قرار رئيسي خلال اللقاء كانت جيدًا وفي أوقات كثيرة تمت إدارة المباراة بصورة محترمة مثل حين أشهر البطاقة الصفراء لطارق حامد ثم أدار ظهره حتى لا يصل الأمر للطرد.

راحة 5 أيام

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.





