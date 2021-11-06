إطلالة كلاسيكية جذابة لـ مريهان حسين.. والجمهور يعلق: نفرتيتي

شاركت الفنانة مريهان حسين، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مريهان حسين بأطلالة كلاسيكية جذابة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :

نفرتيتي ، ملكة جمال العرب ، ملكة الجاذبية .



يذكر أن آخر أعمال مريهان حسين مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.



كانت أحدث أعمال مريهان حسين الدرامية مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.