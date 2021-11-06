عصام مرعي: الزمالك كان خارج الخدمة فى قمة الأهلي

قال لاعب ومدرب الزمالك السابق، عصام مرعي، إن فريقه عاد متأخرًا للقاء القمة ولكن الهدفين الذين سجلهما لاعبيه في نهاية المباراة عدلوا النتيجة بعض الشيء.



وأضاف مرعي، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى:"مبروك للأهلي والزمالك عاد متأخرًا للقاء والهدفين الآخرين عدلوا النتيجة بعض الشيء ومن المرات القلية أن يُصدر قبل المباراة أن الأهلي لديه مشاكل والزمالك (شرب) الطعم ووصل إليه الطمأنينة".



وأتم لاعب ومدرب الزمالك السابق، تصريحاته بقوله:"أنت تُلاعب النادي الأهلي في النهاية وكان هناك عددًا كبيرًا من لاعبي الزمالك خارج الخدمة".



راحة 5 أيام

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.