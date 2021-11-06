تكلفته 60 مليون جنيه.. مزايا أحدث جهاز لعلاج الأورام الثقيلة

قال الدكتور حمدى الشناوى ، مدير عام مستشفى أيادى المستقبل ، إن المستشفى تم انشائها منذ عام 2005 لافتا إلى أنها تحتوى على 5 أجهزة أشعة أحدثهم جهاز متوسط تكلفته 60 مليون جنيه لافتا إلى أن المستشفى بحاجة أيضأ لاحلال وتجديد بعض الأجهزة .



وأضاف حمدى الشناوى ، خلال تقرير خاص مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن المستشفى توفر علاج المرضى بالمجان للمرضى لغير القادرين وبدون قوائم انتظار وبنفس جودة العلاج بالمستفيات الأخرى .



ولفت حمدى الشناوى ، إلى أن المستشفى تمتلك أحدث الأجهزة الاشعاعية فى مصر ويحتوى على تقنيات حديثة وعلاج الأورام الثقيلة الصعبة والقريبة من العين ، العصب البصرى ، العمود الفقرى ، الرئة بالاضافة لقدرته لتتبع حجم الأورام وايصال الجرعة الاشعاعية .