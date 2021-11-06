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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكلفته 60 مليون جنيه.. مزايا أحدث جهاز لعلاج الأورام الثقيلة

جهاز لعلاج الأورام
جهاز لعلاج الأورام

قال الدكتور حمدى الشناوى ، مدير عام مستشفى أيادى المستقبل ، إن المستشفى تم انشائها منذ عام 2005  لافتا إلى أنها تحتوى على 5 أجهزة أشعة  أحدثهم جهاز متوسط تكلفته 60 مليون جنيه لافتا إلى أن المستشفى بحاجة أيضأ لاحلال وتجديد بعض الأجهزة .


وأضاف حمدى الشناوى ، خلال تقرير خاص مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن المستشفى توفر علاج المرضى بالمجان للمرضى لغير القادرين وبدون قوائم انتظار وبنفس جودة العلاج بالمستفيات الأخرى .


ولفت حمدى الشناوى ، إلى أن المستشفى تمتلك أحدث الأجهزة الاشعاعية فى مصر ويحتوى على تقنيات حديثة وعلاج الأورام الثقيلة الصعبة والقريبة من العين ، العصب البصرى ، العمود الفقرى  ، الرئة بالاضافة لقدرته لتتبع حجم الأورام وايصال الجرعة الاشعاعية .

حمدى الشناوى إحلال وتجديد عمرو الليثي برنامج واحد من الناس مستشفي

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