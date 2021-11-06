تقرير الوظائف الأميركية لشهر أكتوبر يأتي أفضل من التوقعات

معدل البطالة ينخفض إلى 4.6%

مع عودة استقرار عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وتأكيد الفيدرالي بأن أزمة التضخم هي مؤقتة، الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر الماضي وبواقع 531 ألف وظيفة أي أعلى من التوقعات بـ80 ألف، لينخفض معدل البطالة بدوره إلى 4.6%.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم من إعلان وزارة العمل بأن طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى 269 ألف طلب بالأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، بانخفاض قدره 14 ألف عن الفترة السابقة، ولكن أفضل من التوقعات والتي أشارت لوصولها إلى 275 ألف طلب.

وفيما يتعلق بقرار الفدرالي، فقد أعلن في وقت سابق بأنه سيبدأ بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول هذا الشهر مع خطط لإنهائها في 2022. فيما أبقى معدلات الفائدة دون تغيير ما بين الصفر والـ0.25%.

ولكن في النهاية تبقى أزمة التضخم وسلاسل التوريد هي حديث الأسواق، والتي اعتبرها الفدرالي عابرة، في حين توقع تراجع الاختناقات في سلاسل الإمداد أيضا.

أما من ناحية ملف اللقاحات، أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد أدارت نحو أكثر من 423 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 حتى منتصف الأسبوع الماضي ووزعت أكثر من 521 مليون جرعة.

ويذكر بأنن أكثر من 221 مليون أميركي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بينما تلقا حوالي 193 مليون شخص الجرعتين