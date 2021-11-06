وجبة دسمة.. لميس سلامة تحتفل بخماسية الأهلي في الزمالك بملابس حمراء| شاهد

احتفلت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج "صباح البلد " ، وهي ترتدي سترة حمراء ، بفوز النادي الأهلي بمباراة القمة ، ، بالأمس ، ضمن مبارايات الدوري الممتاز ، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة .
وقالت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " : " أكيد مبروك للأهلي .. ايه يا جماعة أسست السولية ده .. من افضل الأسيستات اللي اتعملت في تاريخ الديربيات المصرية " .
وأضافت " سلامة " : وجبة كروية دسمة جدا شوفنا فيهم أهداف ولا أروع .. من وجهة نظري موسيماني تغيراته كانت غير موفقة .. وماتش امبارح كان مشرف .. والإخراج والتصوير كان يليق بالقمة .
ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.