وجبة دسمة.. لميس سلامة تحتفل بخماسية الأهلي في الزمالك بملابس حمراء| شاهد

احتفلت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج "صباح البلد " ، وهي ترتدي سترة حمراء ، بفوز النادي الأهلي بمباراة القمة ، ، بالأمس ، ضمن مبارايات الدوري الممتاز ، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة .

وقالت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " : " أكيد مبروك للأهلي .. ايه يا جماعة أسست السولية ده .. من افضل الأسيستات اللي اتعملت في تاريخ الديربيات المصرية " .

وأضافت " سلامة " : وجبة كروية دسمة جدا شوفنا فيهم أهداف ولا أروع .. من وجهة نظري موسيماني تغيراته كانت غير موفقة .. وماتش امبارح كان مشرف .. والإخراج والتصوير كان يليق بالقمة .

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

