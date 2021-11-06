محمد جاد: مباراة القمة كانت على أعلى مستوى.. ومبروك للأهلي | فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن مباراة القمة كانت على أعلى مستوى، سواء من تحضر الجمهور، أو مستوى نقل التصوير، والإخراج، مشيدا بالتحكيم المصري، مؤكدا أن مصر لا تحتاج الاستعانة بمساعدات خارجية.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “مباراة ولا أروع، روح رياضية جميلة بين اللاعبين، وجمهور الزمالك قدر يقف مع فرقته ويشجعه، وهارد لاك للزمالك ومبروك للأهلي”.

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏