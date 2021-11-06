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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ .. تعديل مواعيد ضخ المياه في بعض مناطق الغردقة

المهندس محمد عيسى
المهندس محمد عيسى

 

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه لبعض المناطق المختلفة بمدينة الغردقة نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة

 

 

وأكدت الشركة في بيان لها أن سيتم ضخ المياه لمناطق الامير طلال ومبارك 11, 12, 13، كما سيتم ضح المياه لمنطقة مبارك 14 كذبك سيتم ضخ المياه لمنطقة بلوكات الأحياء ومبارك 7 بعد منتصف الليل

 

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تجرى أعمال إحلال وتجديد لخط مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة شارع السلام بالغردقة بتكلفة 5 ملايين جنيه

 

وقال المهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، سوف يتم استخدام مواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

 

 

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