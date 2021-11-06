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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة

صدى البلد


تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع الشريط النهري السياحى، وتبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل "الإسكان الاجتماعى"، وكذا عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل (مجمع المصالح الحكومية – مركز شباب – نقطة شرطة – غيرها).
 

المجتمعات العمرانية عاصم الجزار الوحدات السكنية محافظات الصعيد وزير الاسكان والمرافق أسوان الجديدة

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