سياح برازيليون يسجلون لحظات زيارتهم للآثار المصرية .. فيديو

قدمت الإعلامية " لميس سلامة " ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي ".



وعرضت "سلامة " فيديو لـ سياح برازيليون أجانب والذين زاروا عدد كبير من المناطق الأثرية في مصر ، وقاموا بعدد من الفيديوهات توثيقا لرحلتهم السياحية.

وفي سياق آخر ، وقد استقبلت محافظة أسيوط وفوداً سياحية متعددة الجنسيات من بينها وفود رومانية وألمانية وفرنسية وانجليزية الجنسية خلال رحلتهم لزيارة أهم المعالم الأثرية والتعرف عليها والاستمتاع بالمقومات التي تمتلكها المحافظة وعلى رأسها محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة.



وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط أن الوفود السياحية تتوالي على محافظة أسيوط منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن بمعدلات عالية حيث تحرص تلك الوفود على إجراء جولة سياحية بالمحافظة وتحديداً زيارة دير السيدة العذراء المحرق الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها في مصر تصل إلى 6 أشهر فضلاً عن زيارة دير السيدة العذراء بالجبل الغربي بدرنكة باعتباره أحد المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.