عضو بقومي المرأة تعدد مميزات الاستراتيجية الوطنية 2030 لتمكين السيدات

علقت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، على مفهوم تمكين المرأة وتأثيره على الرجل، قائلة: تمكين المرأة ليس موجها ضد الراجل، ونحن على قدر كبير من المساواة.



وأضافت "سناء السعيد"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المراة والرجل يجمعهم هدف واحد وهو تطوير وتنمية المجتمع المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تستهدف تطوير وتنمية وضع المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية وهم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بالإضافة إلى توفير الحماية.



وشددت على أهمية محور توفير الحماية للمرأة، وضرورة تطبيق المحور على أرض الواقع بشكل حقيقي وفعال، وذلك من خلال القضاء على الظواهر التي تحد من وجود المرأة، مثل ختان الإناث وزواج القاصرات.

