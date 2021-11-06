مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، إثر حادث تصادم تروسيكل مع توك توك على طريق قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط.



تلقت مديرية امن اسيوط، اخطارا من مامور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من النجدة بتصادم تروسيكل مع توك توك، بقرية الشامية ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الاولية تبين مصرع "انصاف.م.ع" 75 سنة، و"معروف.ذ.ج" 54 سنة، وإصابة "باسم. ر. س" ٢٧ سنة، و"سهير.ن.ح" ٥٠ سنة، و"عبدالله.ع.ج" ١٧ سنة، و"عبدالسيد.ذ.ج" ٥٦ سنة.

تم نقل الجثتين والمصابين الى مستشفى ساحل سليم المركزي لتلقي العلاج وتحرير المحضر اللازم.