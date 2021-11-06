بصحبة نجوم الكرة .. بيومي فؤاد يهنئ جماهير الأهلي بفوزهم

بصحبة نجوم الكورة..بيومي فؤاد يهنئ جماهير الأهلي بفوزهم

شارك الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، جمهوره بصورة عقب فوز النادي الأهلي بمباراة أمس.

ونشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهر فيها بصحبة نجوم الكرة بالأهلي، والأخوين الفنانين كريم وأحمد فهمي، وكتب فؤاد معلقا من خلال صورتهم:"ألف مبروووك لجماهير النادي الأهلي 🦅 هارد لك لجماهير الزمالك".



وفي سياق أخر،يستعد الفنان بيومي فؤاد وسليمان عيد ونجما "مسرح مصر": مصطفى خاطر، ومحمد أسامة" أوس أوس"، للظهور على المسرح أمام الجمهور السعودي، لعرض المسرحية الجديدة "عائلة تس"، ضمن فعاليات موسم الرياض.



ونشر سليمان عيد صورة له من الكواليس مع ابطال العمل عبر حسابه علي انستجرام وكتب" مسرحية عائله تس قريبا فى موسم الرياض"

مسرحية "عائلة تس" بطولة: مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد سلام، سليمان عيد، ومصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.