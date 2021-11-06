أخبار التكنولوجيا| واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها.. تويتر يتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلن تطبيق المراسلة الشهير واتسآب WhatsApp، إضافة ثلاثة تحديثات جديدة لنظامه الأساسي، اثنان منها متاحان لتطبيق الهاتف المحمول، في حين أن التحديث الثالث تابع لإصدار سطح المكتب.

أعلنت شركة "كابيتر" منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية عن افتتاح أول مكاتبها خارج مصر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع الجغرافي في دول مختلفة.

يعد البحث عن الملفات في خدمة جوجل Drive، أمرا صعبا للغاية لبعض المستخدمين، حيث يظهر مصطلح البحث الشائع العديد من النتائج، مما يجعل عملية البحث تطول من أجل العثور على الملف المحدد.

للعثور على مجموعة هاكرز خطيرة.. الولايات المتحدة تعرض مكافأة 10 ملايين دولار

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعدها في الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع المسئولين عن مجموعة ”DarkSide“ للقرصنة الإلكترونية المتخصصة ببرامج الفدية الخبيثة.

دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت.. واتس آب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

كان فريق واتس آب WhatsApp، يختبر ميزة جديدة على مدار أشهر، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى أن يكون الهاتف الذكي الأساسي متصلا بالإنترنت.

أضاف موقع تويتر Twitter، لمستخدمي الدردشة الصوتية التابعة له Spaces، ميزة جديدة تتيح لهم مشاركة الروابط المباشرة إلى الغرف الصوتية للسماح للآخرين بالاستماع إلى الجلسة الصوتية المباشرة دون تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.