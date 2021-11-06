ماذا قال ولي عهد أبو ظبي عن جناح مصر المشارك بإكسبو؟

استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية .

وقد عبر الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن إعجابه بالمعروضات الاثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية .

كان في استقبال ولى عهد ابو ظبى السفير/ أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة للجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى ، وهو الأمر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين .