الحكم المختصر..رسالة دكتوراه للباحثة نورهان الملاح بحقوق المنوفية

حصلت الباحثة نورهان محمود سامي الملاح المدرس المساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنوفية علي درجة الدكتوراه في رسالة بعنوان " الحكم المختصر " والتي ناقشتها بكلية الحقوق بشبين الكوم .

وضم لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمود السيد عمر التحيوي وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استاذ قانون المرافعات - رئيسا - الدكتورة سحر عبد الستار إمام أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة السادات - مشرفا وعضوا - والأستاذ الدكتور عبد الحكيم عباس عكاشة أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة بني سويف - عضوا -.

وأكدت الباحثة في رسالتها أن فكرة البحث تنطلق حول نظام الحكم المختصر في القانون الانجليزي والأنشطة المشابهة له في القانون المصري كنظام أوامر الأداء والقضاء المستعجل والحكم الصادر بإيقاع البيع ودورهم في حل مشكلة البطء في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال اختصار إجراءات التقاضي في كل منهما.

وقالت الدكتورة نورهان الملاح - خلال مناقشتها - إن هذا النظام بعد أحد أهم مظاهر تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات بين الأفراد وتقوم فكرة نظام الحكم المختصر علي إتاحة الفرصة للمدعي الذي بدأ إجراءاته بالطريق العادي أن يطلب من المحكمة منحة حكما بطلباته دون استكمال المراحل العادية للإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا وتكاليف باهظة علي أساس أن المدعي عليه ليس لديه دفاع فيها ويعلن هذا الطلب إلي المدعي عليه وتحدد جلسة للنظر فيه أمام النائب وليس القاضي فإذا لم يستطع المدعي عليه إقناع النائب أن لديه دفاع حقيقي أصدر حكما بطلباته ويسمي حكما مختصرا لأنه يصدر دون إجراءات تحضيرية أو محاكمة أمام القاضي.