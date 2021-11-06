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أحمد العامري يتوج باللقب العالمي لريد بُل كار بارك دِرفت

صدى البلد

استطاع المتسابق العُماني أحمد العامري  والذي يمثل دولة قطر  حسم اللقب العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك دِرفت في نسختها الأخيرة التي أقيمت في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، كان العامري والملقب بملك الدِرفت القطري تأهل للنهائيات العالمية بعد حصوله  على المركز الأول في منافسات ريد بٌل كار بارك دِرفت المحلية في قطر،واستطاع بعد ثالث جوالت حسم اللقب العالمي للمرة األولى في تاريخه في النسخة التي أقيمت ألول مرة على أرض مصر.


شهدت الفعاليات النهائية تواجدا جماهيرا كبيرا بلغ 6000 مشاهد، التفوا حول التراك الذي يزينه أعالم الدول الـ 13 التي يشارك لاعبوها في البطولة.


وخاض الـ19 متسابقا منافسة حامية على مدار 3 جوالت ليحسمها في النهاية بطل الدِرفت القطري، و سيطر أبطال العرب على المراكز الأربعة الأولى، فقد تلاه في المركز الثاني الأردني عبد الله أبو حسين، ثم العُماني هيثم الحديدي في المركزالثالث وأخيًرا الأردني أنس الحلو في المركز الرابع.


قام فريق شارموفرز بإحياء الحفل االفتتاحي للبطولة، وتفاعل الحضور مع أغنياته التي أضافت أجواء حماسية كبيرة قبل انطلاق المنافسات في تمام الثانية ظهًرا، والتي استمرت قرابة 3 ساعات تم الإعلان بعدها عن أبطال العالم الجدد في نسخة رائعة من البطولة التي تقدمها ريد بُل للعالم كل عام.
انطلقت الجولة الأولى بمشاركة جميع المتسابقين، ومع نهاية الجولة قدم الأردني عبد الله أبو حسين أداءا مذهلا  وحصل به على المركز الأول مؤقتًا، وتاله مواطنه أنس الحلو، وحل ثالثا البطل المصري هشام الخطيب، وتم ترقية ثمانية فقط من المتسابقين للجولة الثانية حسب مجموع النقاط.


أصبحت المنافسة أكثر صعوبة؛ حيث أظهر المتأهلون الثمانية أفضل مهاراتهم أمام لجنة التحكيم التي تضم حكاًما من كل من لبنان وأوكرانيا وموريشيوس، وتأهل بعدها أربعة مشاركين فقط للجولة الثالثة واألخيرة، لم يكن من بينهم البطل المصري هشام الخطيب.


وما بين الجوالت قدم أسطورة رياضة الدِرفت اللبناني عبدو فغالي أدءا استعراضيا بسيارته بمصاحبة العب الدراجات البخارية المصري رامي ُصلد، وتفاعل الحضور مع العرض الأكروباتي المميز لفعاليات ريد بُل كار بارك دِرفت.


وفي أجواء احتفالية تم تسليم البطل العماني أحمد العامري درع البطولة، وسط احتفاالت كبيرة من محبيه ومحبي اللعبة المثيرة، وفي انتظار نسخة جديدة من البطولة العالمية في الأعوام المقبلة.

الخطيب بطولة العالم دولة قطر التجمع الخامس أحمد العامري لجنة التحكيم

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