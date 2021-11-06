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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي قطاع السياحة. 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسئولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بضرورة أن تظهر المدينة في أبهى صورها، وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير في أقصر فترة ممكنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى في جميع الملفات التي تخص هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون وسائل النقل الجماعي بالمدينة صديقة للبيئة، بجانب العمل على سرعة تحويل سيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي، وتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات، والانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فضلا عن الاهتمام باستكمال جميع المشروعات المتوقفة بالمدينة. 


من جانبه، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بمدينة شرم الشيخ ونسب التنفيذ الخاصة بها، وبعض التحديات التي تواجه عددا من المشروعات، وكلف مدبولي بسرعة دفع هذه المشروعات.


وخلال الاجتماع، شرح محافظ جنوب سيناء جهود التطوير الجارية بالمدينة، من حيث أعمال التطوير في الطرق والمحاور، وكذا أعمال إحلال سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن خطوات مشروع الهوية البصرية.


كما قدم اللواء خالد فودة عرضا حول المشروعات السياحية المتوقفة بمدينة شرم الشيخ والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الصدد بالتنسيق مع عدد من الجهات؛ للتغلب على تلك التحديات، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه جار الانتهاء من تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة. 
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التي تحتاجها مدينة شرم الشيخ، والتمويل المطلوب للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات. 
 

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رئيس الوزراء شرم الشيخ قمة الأمم المتحدة تغير المناخ الدورة 27

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