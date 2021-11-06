تعرف على تفاصيل الدورة الـ 14 للبانوراما في سينما زاوية

تستعد سينما زاوية لاستقبال الدورة ال ١٤ من البانوراما و سيعرض البرنامج هذا العام اكثر من ٤٥ فيلم مقسمين إلى ٦ اجزاء و تبداالدورة في الفترة من ١٧ الى ٢٦ نوفمبر كما سيعرض في سينما الزمالك و المعهد الفرنسي بالزمالك.





بجانب بعض اقسام البانوراما المعتادة يضم البرنامج ٣ اقسام جديدة وهم " سينما كريستوف كيشلوفسكي" " صور خارقة للطبيعة" " افلام قصيرة من مختارات مهرجان ليدن".





تفاصيل الاقسام و افلامها:





الافلام الروائية الطويلة

عالم اخر

اتلانتس

كاليفورنيا

مقصورة رقم ٦

مساعد الطيار

لا اريد ان ارقص

انا رجلك

محرد بشر

اونودا: عشرة الاف ليلة في الادغال

المقاطعة الثالثة عشر بباريس

الدوق

اسوا شخص في العالم

توقيه





مخرجون صاعدون

ازور

كلارا سولا

الحدث

لا تترك اية اثار

ليبرتاد

لوزو

إيقاعات مغناطيسية

ملعب

مأوي

رجال بريون

لا اكترث نهائيا





الافلام التسجيلية

الزهان بكل شئ

بقرة

إلى لوتشو

حياة إيڤانا

ماجالوف بلدة الاشباح

صمت الامواج

ترويض الحديقة

ندوب على بولعلا

هذا المطر لن يتوقف ابدا





صور خارقة للطبيعة

اسنان ثلجية

هنا من قبل

حمل

الروح المقدسة





سينما كريستوف كيشلوفسكي

فيلم قصير عن القتل

فيلم قصير عن الحب

الحياة المزدوجة لڤيرونيكا

ثلاثية الالوان: ازرق

ثلاثية الالوان: احمر

ثلاثية الالوان: ابيض



أفلام قصيرة مختارات مهرجان ليدن:

فيليبينية

إلى الأبد

هليكونيا

لو اعد اشعر ابدا اننى في الوطن اينما ذهبت

اريد ان اعود اعود اعود