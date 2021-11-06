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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"اللاعيبه لازم تراجع نفسها"..ميدو يوجه رسالة نارية للزمالك

لازم تراجعوا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لـ لاعبي الزمالك.. شاهد

صدى البلد

واصل أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، إلقاء اللوم على لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس، الجمعة، أمام الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:"أكيد كارتيرون عنده أخطاء زيه زي أي مدرب بيصيب وبيخطئ ولكن أسهل حاجه القاء اللوم على المدرب..اللعيبة لازم تراجع نفسها وتعرف إن مفيش أي حاجه هتعوض جمهور الزمالك عن الإحراج اللي كلنا عيشناه امبارح إلا الفوز بالدوري السنه دي".

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف، حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي".‏

وأضاف المدير الفني: “واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم”.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.
 

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