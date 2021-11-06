أخبار التوك شو: ياسر رزق يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



ياسر رزق: ارتفاع الأسعار دوليا بدأ قبل الأزمة العالمية| فيديو

قال الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، إن أزمة ارتفاع الأسعارالتي تضرب العالم، قائلا "إن وراء كل محنة هناك منحة، وهناك فرص لدفع الاقتصاد المصري بعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا".

بهيجة حافظ.. تعرف على أول وجه نسائي بالسينما المصرية| نوستالجيا

سردت بهيجة حافظ رائدة صناعة السينما المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية جيلان حمزة في برنامج يحمل اسم "المرآة" على القناة "الثانية" العديد من الأسرار في حياتها الشخصية و الفنية لأول مرة.

ربنا نورلى السما..ظهور نادر لـ جميلة السينما المصرية بعد ارتدائها الحجاب| نوستالجيا

لقبت بجميلة السينما المصرية، ولدت فى حى باب الشعرية عام 1932 ، وتزوجت فى سن صغير وأنجبت 3 من الأبناء ذاعت صيتها بعد أدائها أغنية "ما تزوقينى يا ماما"، التى لا يخلو منها أى فرح ولقبوها البسطاء "سيدة أغانى الأفراح " بدأت مشاورها الفنى مع الفنان الراحل عبد السلام النابلسى الذى اختار لها اسم مها صبرى وبلغ رصيدها الفنى أكثر من 25 فيلم ومنها حسن وماريكا

مدير إنتاج مصنع المستنسخات يكشف خطوات الإنتاج

قال أحمد أبو الخير، مدير الإنتاج في مصنع كنوز للمستنسخات، إن المصنع يعتمد في تصنيعه على فكرة الماسح الضوئي، موضحا: بنعتمد على ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للقطع الاصلية ومن ثم نقوم بطباعة النسخة.

استشاري أمراض جلدية يكشف أسباب سقوط الشعر وعلاجه| فيديو

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن نقص الفيتامينات أحد أهم الأسباب الرئيسية لسقوط الشعر، معقبا: "جميع الأشخاص الذى تهمل تناول طبق السلطة الخضراء، ولا تشرب كميات وفيرة من المياه، ستعاني من سقوط الشعر على الفور".

مش تقصير من الحكومة.. ياسر رزق يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع

قال ياسر رزق ، الكاتب الصحفى ، إن ارتفاع الأسعار ليس تقصيرا فى أداء الحكومة المصرية ولا يعد انعكاس لمعدلات الأسعار عالميا لأن مستويات ارتفاع الأسعار سجلت نسبة 85%، و 43% فى الشحن إجمالا و 28% فى السلع الغذائية وهى نسب غير متواجدة فى مصر.

الحكومة الصينية تطالب الشعب بتخزين الغذاء والمواد الضرورية |فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن أجواء من القلق تخيم على الصين بعد الدعوة لتخزين الطعام.

و ذكر التقرير، أن هناك أجواء من القلق تخيم على الصين بعد دعوة حكومتها مؤخرا الأهالي إلى تخزين الغذاء، و المواد الضرورية تحسبا لحالة طوارئ لم تفصح عن أسبابها .

البسوا جاكت واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

كشفت منار غانم، متنبئ جوي بـ الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم، السبت، موضحة: “نشهد اليوم حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء”.

أستاذ إعلام دولي: المستخدمون سيعيشون قصصا من الحب والنجاحات مع ميتا فيرس|فيديو

قال الدكتور فتحي شمس الدين ، أستاذ إعلام دولي ، إن تقنية " الميتا فيرس " تعني أنه سيكون هناك عالم فيما وراء الكون ، وهو يعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي ، متابعا : " المستقبل اللي جاي هيبقي مش شبكة تواصل بس هتبقي شبكة لتقديم العالم الافتراضي ".

لو بتعاني من الأرتيكارية.. هانى الناظر يكشف قائمة الممنوعات | تفاصيل

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية إن هناك العديد من العوامل التى تساعد على الأرتيكارية بجسم الانسان، فيجب علينا الاستحمام بصابونة جلسرين، محذرا باستخدام أى نوع أخر من أنواع الصابون، كاشفا أن جميع المواد الكيمائية التى يتم استخدامها كبرفان أو مزيل عرق فهى خطر للمصابين بالأرتيكارية، كما يجب أن يرتدي الشخص المصاب بها بملابس قطنية فقط.