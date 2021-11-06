عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: ياسر رزق يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

ياسر رزق: ارتفاع الأسعار دوليا بدأ قبل الأزمة العالمية| فيديو
قال الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق،  إن أزمة ارتفاع الأسعارالتي تضرب العالم، قائلا "إن وراء كل محنة هناك منحة، وهناك فرص لدفع الاقتصاد المصري بعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا".  

 

بهيجة حافظ.. تعرف على أول وجه نسائي بالسينما المصرية| نوستالجيا
سردت بهيجة حافظ رائدة صناعة السينما المصرية، خلال لقائها مع الإعلامية جيلان حمزة في برنامج يحمل اسم "المرآة" على القناة "الثانية" العديد من الأسرار في حياتها الشخصية و الفنية لأول مرة.

 

ربنا نورلى السما..ظهور نادر لـ جميلة السينما المصرية بعد ارتدائها الحجاب| نوستالجيا
لقبت بجميلة السينما المصرية، ولدت فى حى باب الشعرية عام 1932 ، وتزوجت فى سن صغير وأنجبت 3 من الأبناء ذاعت صيتها بعد أدائها أغنية "ما تزوقينى يا ماما"، التى لا يخلو منها أى فرح ولقبوها البسطاء "سيدة أغانى الأفراح  " بدأت مشاورها الفنى مع الفنان الراحل عبد السلام النابلسى الذى اختار لها اسم مها صبرى وبلغ رصيدها الفنى أكثر من 25 فيلم ومنها حسن وماريكا 

 

مدير إنتاج مصنع المستنسخات يكشف خطوات الإنتاج
قال أحمد أبو الخير، مدير الإنتاج في مصنع كنوز للمستنسخات، إن المصنع يعتمد في تصنيعه على فكرة الماسح الضوئي، موضحا: بنعتمد على ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للقطع الاصلية ومن ثم نقوم بطباعة النسخة.

 

استشاري أمراض جلدية يكشف أسباب سقوط الشعر وعلاجه| فيديو
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن نقص الفيتامينات أحد أهم  الأسباب الرئيسية لسقوط الشعر، معقبا: "جميع الأشخاص الذى تهمل تناول طبق السلطة الخضراء، ولا تشرب كميات وفيرة من المياه، ستعاني من سقوط الشعر على الفور".

 

 

مش تقصير من الحكومة.. ياسر رزق يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع
قال ياسر رزق ، الكاتب الصحفى ، إن ارتفاع الأسعار ليس تقصيرا فى أداء الحكومة المصرية ولا يعد انعكاس لمعدلات الأسعار عالميا لأن مستويات ارتفاع الأسعار سجلت نسبة 85%، و 43% فى الشحن إجمالا و 28% فى السلع الغذائية وهى نسب غير متواجدة فى مصر.

 

الحكومة الصينية تطالب الشعب بتخزين الغذاء والمواد الضرورية |فيديو
عرضت قناة العربية تقريرا عن أجواء من القلق تخيم على الصين بعد الدعوة لتخزين الطعام.

و ذكر التقرير، أن هناك أجواء من القلق تخيم على الصين بعد دعوة حكومتها مؤخرا الأهالي إلى تخزين الغذاء، و المواد الضرورية تحسبا لحالة طوارئ لم تفصح عن أسبابها .

 

البسوا جاكت واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم
كشفت منار غانم، متنبئ جوي بـ الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم، السبت، موضحة: “نشهد اليوم حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء”.

 

أستاذ إعلام دولي: المستخدمون سيعيشون قصصا من الحب والنجاحات مع ميتا فيرس|فيديو
قال الدكتور فتحي شمس الدين ، أستاذ إعلام دولي  ، إن تقنية " الميتا فيرس " تعني أنه سيكون هناك عالم فيما وراء الكون ، وهو يعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي ، متابعا : " المستقبل اللي جاي هيبقي مش شبكة تواصل بس هتبقي شبكة لتقديم العالم الافتراضي ".

 

لو بتعاني من الأرتيكارية.. هانى الناظر يكشف قائمة الممنوعات | تفاصيل
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية إن هناك العديد من العوامل التى تساعد على الأرتيكارية بجسم الانسان، فيجب علينا الاستحمام بصابونة جلسرين، محذرا باستخدام أى نوع أخر من أنواع الصابون، كاشفا أن جميع المواد الكيمائية التى يتم استخدامها كبرفان أو مزيل عرق فهى خطر للمصابين بالأرتيكارية، كما يجب أن يرتدي الشخص المصاب بها بملابس قطنية فقط.

ياسر رزق هاني الناظر الأرصاد الجوية الأمراض الجلدية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

"دعم الشرعية": الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة فوق مطار أبها

خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد سبوبة وباب خلفي لتهديد أمن البلاد

توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأضخم في تنزانيا.. سد جوليوس خطوة مصرية لتأكيد الريادة ودعم الأشقاء بأفريقيا

وزير التعليم: مصر خالية من الأمية قبل 2030

قتلت زوجها وزوجة عشيقها.. ابنة سفاحة الطالبية تعترف على أمها وتروي تفاصيل جريمتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشان خماسية الأهلي

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

اجتهد حتلاقي النتيجه فورا.. تعليق ساخر من شوبير على انضمام شريف وقفشه لـ قائمة المنتخب

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

لم يصمت.. خالد الغندور يستشهد بـ خماسية صن داونز للرد على جماهير الأهلي

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلبا عالقا في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

لم تكشف وجهها.. تسمم الفنانة مايا دياب

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ