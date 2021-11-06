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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج وقنصوة يفتتحان معرض "الطلاب المنتجين" بجامعة الإسكندرية.. الإثنين

صدى البلد

تفتتح  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الإثنين المقبل، معرضا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية والذي يعد الأول من نوعه الذي تفتتحه الوزيرة تحت شعار "الطلاب المنتجين".

ويقام المعرض على مساحة 625 متر مربع بمجمع الكليات بجامعة الاسكندرية بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوه.  

و من المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من ٧- ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ ، ويفتح ابوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا. 

ويعد هذا المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق بحيث يستطيع هؤلاء الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار،ويضم المعرض منتجات خاصة من المشغولات اليدوية والابتكارية من انتاج الطلاب. 

كما يشارك في المعرض ايضاً ٤٠ عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية.

ويتكون المعرض من عدد ١٥ برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والاكسسوارات.

الجدير بالذكر  أن وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي في جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام.

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