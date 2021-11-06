عبد المحسن سلامة: الحوار المصري الأمريكي وصل لمرحلة الشراكة الاستراتيجية| فيديو

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس مؤسسة الأهرام إن هناك حدوث حوار استراتيجي مهم خلال هذا الأسبوع بين مصر وأمريكا، كاشفا أنه كان يوجد من قبل، ولكن هذا الاجتماع يعتبر عودة مرة أخرى إلى هذا الحوار، مؤكدا أن أمريكا دولة مهمة، وهى القوى الأعظم فى العالم.

وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن حوار الدولة المصرية مع أمريكا جزء مهم، وذلك لأن لها باع طويل في السياسة الدولية في كافة المجالات، وأضاف أن الدولة المصرية تسعى إلى تكوين علاقة قوية مع الولايات المتحدة، وصلت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية منذ 4 عقود، وخاصة من بعد حرب أكتوبر وتحول الرؤئ السياسية المصرية، من الاتجاه شرقا إلى الاتجاه غربا.

وأشار عبد المحسن سلامة، إلى أن هناك أهم ما يميز السياسة الخارجية المصرية هذا العام، أنها أصبحت رمانة الميزان، فى المنطقة جميعها، وكونت بالفعل علاقة استراتيجية مع دول عديدة، ومنها: أمريكا و الصين وروسيا والاتحاد الاوروبى وغيرها من الدول ذات قيمة والدول التى تجمعها مع مصر علاقات متشابكة.

وأكد عبد المحسن سلامة أن على رأس تلك الدول هى الولايات المتحدة الأمريكية، والحوار هذا العام بين الدولتين له أهمية خاصة، وذلك لأنه يحتوي على إدارة أرميكية جديدة، وهى إدارة بايدن.

وأوضح عبدالمحسن سلامة أن هناك نوع من الانفتاح الان بين مصر والولايات المتحدة، وذلك لأن فكرة تغيير الادارات بالولايات المتحدة، تكون نتيجة حدوث نوع من الانتاكسة فى العلاقات الأمريكية المصرية، من بعض الطوائف التى تعترضعلى تلك الشراكة، مثل الاخوان المسلمين، ولكن لم يحدث هذا الانقطاع.